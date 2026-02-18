La Fiorentina domani sfiderà lo Jagiellonia, una sfida importante per i play-off di Conference League. Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa. Potrete seguire le sue parole con noi di Violanews.com attraverso la diretta
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Tra poco parla Vanoli: segui la conferenza stampa con noi
news viola
Tra poco parla Vanoli: segui la conferenza stampa con noi
Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa direttamente dalla Polonia. Segui con noi la diretta
In aggiornamento...
© RIPRODUZIONE RISERVATA