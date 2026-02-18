Siemieniec: “Come si pronuncia il mio nome? Dopo la partita ve lo ricorderete”

Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Come si pronuncia il mio nome? Dopo la gara di domani ve ne ricorderete. Turnover della Fiorentina? Abbiamo visto la rosa che avranno a disposizione domani, abbiamo analizzato tutto. Una squadra che ha 3.000 gare a livello europeo. Se Vanoli non farà giocare Kean, giocherà Piccoli pagato 25 milioni. Noi non spendiamo tutti questi soldi. Anche se in Serie A sono in difficoltà, io non cambio la mia idea sulla squadra. Vediamo al ritorno quali giocatori schiererà al ritorno. Se giocheranno De Gea, Kean ecc... significa che abbiamo fatto bene. Sfida tra Davide e Golia? Credevo di dover correggere tutti sul valore della Fiorentina, visto la posizione in Serie A, ma vedo che si parla molto più del clima che di altro. Meglio così. I primi minuti non è facile, poi ti ci abitui. La Fiorentina lo sentirà quando atterrerà. Sì, fa freddo, ma non siamo al Polo Nord. Anche in queste condizioni possiamo giocare a calcio. Sfida Italia-Polonia? La Serie A incomparabile con il calcio polacco. La Fiorentina ha sconfitto una squadra come il Como, dimostrazione della forza della squadra. La Serie A è uno dei campionati migliori d'Europa. Per noi, questa Conference League, ci permette di giocare contro squadre molto forti come Betis, Ajax e Strasburgo. Sappiamo affrontare squadre forti, siamo abituati. Proveremo a vincere questo doppio confronto. Formazione? Abbiamo fatto un'analisi della formazione viola, sopratutto dopo il mercato di gennaio. Non è cambiato tanto il valore della rosa, la Fiorentina ha comprato giocatori molto forti. Noi abbiamo delle assenza importanti come Pululu e Romanczuk, saremo più deboli, ma così è la vita.
