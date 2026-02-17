Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Goretti: “Rugani un valore aggiunto. Ecco cosa ci porterà”

news viola

Goretti: “Rugani un valore aggiunto. Ecco cosa ci porterà”

Goretti: “Rugani un valore aggiunto. Ecco cosa ci porterà” - immagine 1
Le parole in conferenza stampa del dirigente della Fiorentina, Roberto Goretti, sul nuovo acquisto Daniele Rugani
Matteo Bardelli Redattore 

Per presentare Daniele Rugani, ha aperto la conferenza stampa al Viola Park il dirigente della Fiorentina, Roberto Goretti. Queste le sue parole sul difensore ex Juventus:

Siamo molto contenti di averlo con noi. Sicuramente porterà esperienza e maturità. Sarà sicuramente un valore aggiunto e ci darà una grande mano.

Leggi anche
LIVE Rugani si presenta alla Fiorentina
Vanoli (conf): “Espulsione eccessiva. Come sta Gosens e su Ranieri ve lo dicevo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA