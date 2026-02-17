Goretti: “Rugani un valore aggiunto. Ecco cosa ci porterà”

Per presentare Daniele Rugani, ha aperto la conferenza stampa al Viola Park il dirigente della Fiorentina, Roberto Goretti. Queste le sue parole sul difensore ex Juventus:
Le parole in conferenza stampa del dirigente della Fiorentina, Roberto Goretti, sul nuovo acquisto Daniele Rugani
Siamo molto contenti di averlo con noi. Sicuramente porterà esperienza e maturità. Sarà sicuramente un valore aggiunto e ci darà una grande mano.
