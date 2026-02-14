Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Como:
Vanoli (conf): “Espulsione eccessiva. Come sta Gosens e su Ranieri ve lo dicevo”
Tutte le risposte dopo Como-Fiorentina
Ho sempre detto che la squadra era in crescita, oggi hanno dimostrato che siamo sulla squadra giusta. Purtroppo a volte quando si allenano squadra importanti non si vedono le cose positive. Questi punti devono far volare ma dobbiamo guardare avanti, ora c'è la Conference e dobbiamo essere bravi a recuperare.
Ranieri—
Per la Fiorentina è un giocatore importante, l'ho sempre detto. E non vuol dire per forza avere la fascia. Bisogna guardare l'uomo, poteva accusarlo ma oggi ha dimostrato quanta è la sua forza e cosa può dare con il suo spirito. Sono contento e gli faccio i complimenti".
Espulsione—
Eccessiva. Mi sono solo permesso di dire che Fabregas era in campo a protestare. Forse l'ho detto in maniera eccessiva ma dicevo solo quello.
Niente più cali—
Quando sei qui avere la sfera magica è impossibile. Datemi uno schiaffo in faccia se succede... Ma oggi abbiamo fatto una prestazione da squadra e da lì dobbiamo ripartire, sapendo che ogni partita sarà da combattere. Magari in maniera diversa ma con questo spirito escono le qualità, vedi il gol di Fagioli. Faccio il suo esempio perché non si è mai fatto saltare a parte i primi minuti. Mi spiace per l'autogol di Parisi perché non se lo meritava.
Battaglia—
A volte dipende anche dagli avversari e il Como è tra le big. Sapevamo che dovevamo lasciargli il palleggio perché con il pressing ti avrebbero attaccato alle spalle. Il centrocampo ha fatto una prestazione incredibile. Siamo stati bravi anche nei minuti finali restando lucidi. Dodo è stato molto più lucido rispetto al Torino, questo sia lo spirito per uscire dalle difficoltà. Sarà una battaglia fino alla fine.
Gosens fuori—
Robin sta bene, poi Parisi è un ragazzo affidabile e anche oggi ha fatto una grande partita. L'ho detto perché è andato un po' in fatica, ha fatto una preparazione forzata per tornare prima. Questa settimana l'ho visto meglio e sono sicuro che ci darà un apporto importante nel finale di stagione.
Harrison—
Ci ha dato intensità. Ha gamba e determinazione, al Leeds ha fatto campionati importanti e tatticamente è molto preparato. Ci dà molto equilibrio.
