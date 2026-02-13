Fabregas elogia la Fiorentina: “Grande club, acquisti di spessore”. Come sta Morata

La Fiorentina? Parliamo di una grande squadra. Alle spalle c’è una società di grande livello, la conoscete meglio di me. Da spagnolo ho sempre saputo che la Fiorentina è un club storico, lo è da sempre. È normale che faccia effetto vederla in quella posizione di classifica. Eppure nove o dieci titolari hanno disputato una stagione straordinaria lo scorso anno. Nel calcio il confine tra vittoria e sconfitta è sottilissimo, e la società ha investito molto. Non ho ancora avuto modo di visitare il Viola Park, ma me ne hanno parlato in maniera eccellente. Sono stati fatti acquisti di spessore. Noi, comunque, scenderemo in campo con l’obiettivo di vincere, proprio come faranno loro.