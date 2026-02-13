Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina di domani. Ecco le sue parole:
Fabregas elogia la Fiorentina: “Grande club, acquisti di spessore”. Come sta Morata
La Fiorentina? Parliamo di una grande squadra. Alle spalle c’è una società di grande livello, la conoscete meglio di me. Da spagnolo ho sempre saputo che la Fiorentina è un club storico, lo è da sempre. È normale che faccia effetto vederla in quella posizione di classifica. Eppure nove o dieci titolari hanno disputato una stagione straordinaria lo scorso anno. Nel calcio il confine tra vittoria e sconfitta è sottilissimo, e la società ha investito molto. Non ho ancora avuto modo di visitare il Viola Park, ma me ne hanno parlato in maniera eccellente. Sono stati fatti acquisti di spessore. Noi, comunque, scenderemo in campo con l’obiettivo di vincere, proprio come faranno loro.
Infermeria—
Come sta il Como? Quella di domani è la gara più importante della stagione. A disposizione ci sono praticamente tutti, a eccezione di Goldaniga e Diao, che da ieri hanno ripreso a lavorare a parte. Diao potrebbe rientrare per la sfida contro il US Lecce oppure per la partita di Coppa: quella potrebbe essere la finestra giusta per rivederlo in campo. Morata? Due giorni prima di Napoli ha sentito qualcosa sotto l'adduttore, io non voglio prendere nessun rischio. Se devono perdere una partita o due meglio rispetto a 4-5-6 settimane. Lui era convinto di stare bene, io non volevo rischiare niente. Però si trova bene ed è la cosa più importante.
