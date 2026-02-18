Viola News
Imaz: “Top della Fiorentina rimasti a casa? Ne siamo felici. Mi rivedo in Batistuta”

Le parole del giocatore dello Jagiellonia
Giovanni Zecchi
Jesus Imaz, centrocampista spagnolo dello Jagiellonia, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Fiorentina prima squadra di Serie A come avversario? Loro forti, non ci conoscono tanto ma domani gli mostreremo che siamo una squadra grande. Per loro è una sfida "scomoda" per il freddo e in vista del Pisa? La partita di domani è molto importante, se non verranno con i giocatori migliori siamo più felici. All'inizio il freddo si nota di più, non siamo abituati, ma poi giocando ti focalizzi sulla partita. Noi abbiamo giocato molte volte con questo clima. La Fiorentina è una squadra forte, dobbiamo essere concentrati e fare del nostro meglio. A chi assomiglio come giocatore in Italia? Batistuta, per esempio. Conosco il suo stile, in Italia sono più difensivi rispetto a noi spagnoli. L'assenza di Kean? Tutti i giocatori viola sono forti, non solo Moise.

