Comotto: “La priorità viola è la salvezza. Paratici uomo di calcio”

Le parole dell'ex viola ai microfoni di Radio Sportiva
L'ex difensore viola, Gianluca Comotto, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi  sulla lotta salvezza inaspettata che aspetta i viola in questo finale di campionato. Le sue dichiarazioni:

Penso che oggi la Fiorentina punti più alla salvezza che ad altro. Accetterebbero volentieri un’eliminazione pur di garantirsi una salvezza il meno sofferta possibile. I problemi nascono dall’alto: l’errore è cominciato lasciando andare Italiano prima e Palladino poi, per ritrovarsi poi a rincorrere Pioli. Da lì si è creato un concatenarsi di errori; quando ci si trova in queste situazioni, raramente c’è un solo colpevole. Non a caso, poi, è stato chiamato un uomo di calcio come Paratici per rimettere le cose a posto.  E' un uomo di calcio che può gestore la Fiorentina a 360 gradi, ed è quello che mancava dalla scomparsa di Barone.

