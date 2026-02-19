L'ex difensore viola, Gianluca Comotto, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sulla lotta salvezza inaspettata che aspetta i viola in questo finale di campionato. Le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Comotto: “La priorità viola è la salvezza. Paratici uomo di calcio”
news viola
Comotto: “La priorità viola è la salvezza. Paratici uomo di calcio”
Le parole dell'ex viola ai microfoni di Radio Sportiva
Penso che oggi la Fiorentina punti più alla salvezza che ad altro. Accetterebbero volentieri un’eliminazione pur di garantirsi una salvezza il meno sofferta possibile. I problemi nascono dall’alto: l’errore è cominciato lasciando andare Italiano prima e Palladino poi, per ritrovarsi poi a rincorrere Pioli. Da lì si è creato un concatenarsi di errori; quando ci si trova in queste situazioni, raramente c’è un solo colpevole. Non a caso, poi, è stato chiamato un uomo di calcio come Paratici per rimettere le cose a posto. E' un uomo di calcio che può gestore la Fiorentina a 360 gradi, ed è quello che mancava dalla scomparsa di Barone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA