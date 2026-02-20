Valcareggi: “La paura della B è passata. Ora basta errori come con Kayode”

Adesso si può dire che il turnover è stato azzeccato, c’è una sfida delicata e fondamentale lunedì. Il Pisa è fanalino di coda, ma tutte le grandi hanno sofferto contro i nerazzurri. Ci detestano e non ne capisco il motivo, forse perché se vogliono sfidare la Fiorentina devono conquistare la Serie A, altrimenti non ci incontrano mai. Allenatore? Per la prossima stagione vorrei un tecnico con la stessa durata di contratto di Paratici, solo così si può davvero parlare di pianificazione. Vorrei una Fiorentina che non ripeta più gli sbagli commessi negli ultimi anni, come nel caso di Kayode che oggi rappresenta un grande rimorso. Costruire un progetto a lungo termine con un allenatore, senza cedere i pezzi pregiati: solo così si possono raggiungere le soddisfazioni che Paratici ha ottenuto altrove nella sua carriera. Corsa salvezza? L’incubo retrocessione è alle spalle, ora siamo nella fase del ‘siamo la Fiorentina e quindi non possiamo scendere di categoria’.