Noli: “Classifica drammatica per il Pisa: a Firenze conta solo la vittoria”

Gabriele Noli, del Corriere Fiorentino, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport in vista del derby di lunedì al Franchi:
Hiljemark sta preparando intensamente la partita di lunedì, fa fare le doppie sedute di allenamento dividendo la squadra in due gruppi: ha speranza, anche perché Firenze è un po' l'ultima spiaggia per il Pisa, che con tante big non si meritava di perdere.
Il calendario che non promette bene—
Il Pisa viene dalla partita col Milan e ha un calendario che mette paura, ma la situazione della classifica è talmente disastrosa che non si guarda oltre alla prossima gara: con la Fiorentina faranno di tutto per provare a vincere. Se vogliono ancora nutrire speranza, fare 3 punti è l'unisca scelta: arrivare a questo momento del campionato con 15 punti in classifica è tragico.
