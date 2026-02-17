Il Pisa sta già preparando il derby del Franchi: sfida chiave per la salvezza tra dubbi di formazione e alta tensione

Prima la Conference per la Fiorentina, poi il derby. Ma a Pisa la testa è già ovviamente al Franchi . Dopo la buona prova senza punti contro il Milan, Hjiljemark ha lanciato il messaggio: a Firenze si va per vincere . Una sfida che vale tantissimo, non solo per il prestigio ma soprattutto per la classifica.

Per i nerazzurri è uno snodo cruciale nella corsa salvezza: tre punti darebbero ossigeno e fiducia, una sconfitta rischierebbe di pesare in modo serio sulle speranze di permanenza. A differenza dei viola, impegnati giovedì in Europa, il Pisa avrà una settimana piena per preparare la gara.