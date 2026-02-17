Prima la Conference per la Fiorentina, poi il derby. Ma a Pisa la testa è già ovviamente al Franchi. Dopo la buona prova senza punti contro il Milan, Hjiljemark ha lanciato il messaggio: a Firenze si va per vincere. Una sfida che vale tantissimo, non solo per il prestigio ma soprattutto per la classifica.
Corriere dello Sport
CorSport: “Pisa, dentro o fuori al Franchi. Hiljemark vuole vincere”
Il Pisa sta già preparando il derby del Franchi: sfida chiave per la salvezza tra dubbi di formazione e alta tensione
Per i nerazzurri è uno snodo cruciale nella corsa salvezza: tre punti darebbero ossigeno e fiducia, una sconfitta rischierebbe di pesare in modo serio sulle speranze di permanenza. A differenza dei viola, impegnati giovedì in Europa, il Pisa avrà una settimana piena per preparare la gara.
Resta il dubbio in porta, con Scuffet out e Semper da valutare. Possibile anche un cambio di modulo, dal 3-4-3 al 3-5-2, per dare più equilibrio alla squadra. Alta infine l’attenzione sull’ordine pubblico dopo le tensioni dell’andata.
