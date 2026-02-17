Pin ha finalmente pace. Escluso l’omicidio, il caso verso l’archiviazione

Celeste Pin può finalmente riposare in pace. La consulenza finale ha escluso l'omicidio dell'ex viola e il caso sarà archiviato.

Dopo sette mesi Celeste Pin ha finalmente pace. Dal 22 luglio scorso tutto è cambiato per la sua famiglia, che ieri ha voluto anche lanciare un messaggio di cordoglio molto bello e che ha permesso di dare degna sepoltura all'ex calciatore. Repubblica oggi in edicola mette un punto anche sulle cause del decesso, visto che la consulenza finale richiesta dagli inquirenti ha escluso l'azione di terze persone: quello di Pin è stato un dramma personale senza coinvolgimenti esterni.

Fine delle indagini — Un filone avanzato dalla prima moglie propendeva per l'omicidio, che secondo lei non è però un'ipotesi sopita: "La consulenza toglie soltanto alcuni dei dubbi sollevati, non solo sulle cause della morte ma sul perché". Proprio questa denuncia aveva dato adito ad approfondimenti per escludere azioni terze o far emergere motivi che avessero portato alla scomparsa. Nell'inchiesta c'era anche una lettera anonima ricevuta da un mittente sconosciuto che parlava della vita professionale di Pin con passaggi anche su interessi massonici. Ma oggi l'ipotesi omicidio è esclusa in modo categorico e il caso va verso l'archiviazione.