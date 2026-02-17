Terim: “A Firenze incontravo Spalletti per parlare di calcio. Juve, che rivali”

Intervistato da Tuttosport, Fatih Terim si è espresso sul match fra Galatasaray e Juventus che vale il play-off di Champions League, ricordando anche alcuni aneddoti personali. Perché proprio i bianconeri sono stati uno degli avversari più difficili da affrontare e nel definire la partita come fra le più emozionanti spiega: "La Juventus è stata una delle rivali più speciali in carriera. Abbiamo anche ottenuto un fantastico 3-3 con la Fiorentina a Torino".