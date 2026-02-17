Altro che turnover, in Conference sarà rivoluzione. E ben 8 se ne sono andati

È cambiato tutto

Da due mesi la Fiorentina non gioca in Europa e in casa viola è praticamente cambiato tutto. Ben otto degli undici schierati da Vanoli contro il Losanna nell'ultimo appuntamento di Phase League non sono più in rosa: Martinelli, Pablo Maribor, Viti, Kouamé, Dzeko, Sohm, Richardson e Nicolussi Caviglia. Ma oltre a loro mancheranno anche molti altri visti a Como. In difesa torneranno Comuzzo e Gosens, con Fortini esterno e Ndour e Fabbian in mezzo. Probabile la conferma di Mandragora, che in campionato sarà appiedato, con Fazzini esterno offensivo. Davanti giocherà Piccoli. Nel complesso un undici molto diverso dal solito ma ampiamente in grado di passare il turno. L'obiettivo, contro una squadra in salute e che sta dominando l'Ekstraklasa, mantenere aperta la porta qualificazione verso il ritorno. Ma prima la salvezza in campionato.