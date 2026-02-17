CorSport: “Jagellonia trappola di ghiaccio. Ecco l’idea di Vanoli”

La Fiorentina affronta lo Jagiellonia con ampio turnover: priorità al campionato, ma in Conference serviranno concentrazione ed equilibrio per evitare passi falsi.

Redazione VN 17 febbraio - 08:22

Se fosse un film, Jagiellonia-Fiorentina si intitolerebbe “Trappola di ghiaccio”. La Conference, per molti tifosi, resta una competizione poco amata, e oggi anche la società invita a gestirla con equilibrio: va onorata, ma la priorità è il campionato e una salvezza ancora da mettere al sicuro.

Con il derby contro il Pisa alle porte, l’Europa passa inevitabilmente in secondo piano. Attenzione però a non confondere la gestione delle energie con lo snobbare l’avversario: in passato certe leggerezze sono costate care. E in Polonia non sarà una passeggiata, anche per le temperature previste attorno agli otto gradi sotto zero.

Vanoli pensa a un turnover ampio: possibili riposi per Parisi, Fagioli e Kean, oltre a Gudmundsson e Rugani (fuori lista Uefa). Spazio quindi a chi ha trovato meno minuti, da Comuzzo a Gosens, passando per Fabbian e Piccoli.

Di fronte ci sarà uno Jagiellonia primo in campionato e imbattuto da oltre due mesi. Serviranno concentrazione e serietà, anche per i circa 400 tifosi viola pronti a sfidare il gelo. Perché la Conference può non essere la priorità, ma la trappola è dietro l’angolo. Lo scrive il Corriere dello Sport