Torna la Conference, ma la priorità resta il campionato. La Fiorentina si prepara alla sfida in Polonia con un obiettivo chiaro: evitare rischi inutili per i suoi uomini chiave e dare continuità ai segnali positivi arrivati dopo la vittoria di Como. La salvezza viene prima di tutto, anche se questo non significa considerare l’Europa un intralcio.
Corriere Fiorentino
CorFio: “La testa è al campionato. Nel gelo polacco largo turnover”
La gara di Bialystok contro lo Jagiellonia rappresenta un impegno da gestire con attenzione. Il clima rigido (si prevedono temperature attorno agli otto gradi sotto zero) è un fattore da non sottovalutare, soprattutto in ottica prevenzione infortuni. Per questo l’idea di un turnover ampio prende quota: meglio preservare energie in vista delle prossime gare di campionato con Pisa e Udinese, decisive per allontanarsi dalla zona calda.
Vanoli sta seriamente valutando di lasciare a riposo diversi titolari (QUI LE NOSTRE PROBABILI). Anche con una formazione rimaneggiata, la Fiorentina ha qualità sufficienti per giocarsela contro i polacchi, attualmente in testa al loro campionato. Possibile spazio dal primo minuto per Piccoli in attacco, con Fabbian pronto a dare freschezza a centrocampo e Gosens che potrebbe ritrovare una maglia da titolare sulla sinistra. In difesa si va verso una coppia centrale composta da Comuzzo e Ranieri, mentre sulle corsie potrebbero vedersi Fortini e lo stesso Gosens.
Turnover sì, dunque, ma senza rinunciare all’ambizione di andare avanti in Conference. L’Europa resta una strada aperta, da percorrere con equilibrio finché la classifica non offrirà maggiore serenità. Intanto, nel gelo polacco, la squadra sarà sostenuta da circa 350 tifosi viola, pronti a sfidare temperature proibitive e un viaggio complicato pur di stare accanto alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA