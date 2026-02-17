CorFio: “La testa è al campionato. Nel gelo polacco largo turnover”

La gara di Bialystok contro lo Jagiellonia rappresenta un impegno da gestire con attenzione. Il clima rigido (si prevedono temperature attorno agli otto gradi sotto zero) è un fattore da non sottovalutare, soprattutto in ottica prevenzione infortuni. Per questo l’idea di un turnover ampio prende quota: meglio preservare energie in vista delle prossime gare di campionato con Pisa e Udinese, decisive per allontanarsi dalla zona calda.

Vanoli sta seriamente valutando di lasciare a riposo diversi titolari (QUI LE NOSTRE PROBABILI). Anche con una formazione rimaneggiata, la Fiorentina ha qualità sufficienti per giocarsela contro i polacchi, attualmente in testa al loro campionato. Possibile spazio dal primo minuto per Piccoli in attacco, con Fabbian pronto a dare freschezza a centrocampo e Gosens che potrebbe ritrovare una maglia da titolare sulla sinistra. In difesa si va verso una coppia centrale composta da Comuzzo e Ranieri, mentre sulle corsie potrebbero vedersi Fortini e lo stesso Gosens.