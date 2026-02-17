Kean è rinato, Gazzetta: “I suoi gol e la continuità per uscire dal tunnel”

Moise Kean ha segnato due gol consecutivi e "vede" la doppia cifra. È lui il trascinatore della squadra, anche in Europa. E vuole continuare.

Redazione VN 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 07:58)

Paratici parla, Kean risponde. Il nuovo DS viola ha parlato di un attaccante da 20 gol a stagione solo qualche giorno fa e il centravanti ha risposto subito presente: due gol in due gare per un giocatore tornato finalmente a segnare continuativamente dopo un digiuno di un mese e una caviglia malconcia. Kean sa che molta parte della salvezza passerà da lui, anche se i 25 sigilli della scorsa stagione non sono raggiungibili.

Mirino Conference — Giovedì la squadra tornerà a giocare in Europa e Kean intende incrementare il suo bottino, fermo a un solo gol. Domani la partenza per la Polonia con temperature glaciali e ci sarà turnover, ma senza snobbare la competizione. In attacco può partire Piccoli, ma l'azzurro può incidere anche da subentrato: anche perché fra un mese ci sono gli spareggi per il Mondiale. Oggi - scrive La Gazzetta dello Sport - l'ex Juventus ha la media di un gol ogni 147' ed è a 7 gol in campionato (8 totali): un elemento cruciale per la risalita in classifica, visto che anche il suo futuro dipenderà direttamente da come la Fiorentina si piazzerà a fine stagione. Lui vorrebbe restare in viola, ma senza salvezza sarebbe il primo della lista a partire anche visto il lauto stipendio. Un motivo in più per trascinare i viola.