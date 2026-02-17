Viola News
Dragowski racconta: “Fiorentina, che onore. Vi seguo ancora tutt’oggi”

L’ex portiere viola Bartłomiej Dragowski ripercorre gli anni a Firenze, tra ricordi, rimpianti e un’analisi sulla Fiorentina di oggi.
Bartłomiej Dragowski, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a La Nazione ripercorrendo la sua esperienza in viola e soffermandosi anche sull’attualità della squadra. Tra ricordi, rimpianti e uno sguardo al presente, l’estremo difensore polacco ha raccontato emozioni e riflessioni legate agli anni trascorsi a Firenze:

Che ricordo conserva della sua esperienza a Firenze?

"Firenze è stata una tappa fondamentale della mia carriera. Ho vissuto momenti complicati ma anche grandi soddisfazioni. Indossare la maglia viola è stato un onore e porto con me l’affetto della gente e di tanti compagni con cui ho condiviso lo spogliatoio".

C’è qualcosa che rifarebbe o che le è rimasto come rimpianto?

"Nel calcio si può sempre fare meglio. Forse in alcune situazioni avrei potuto gestire diversamente certe pressioni, ma ogni esperienza mi ha aiutato a crescere sia come calciatore che come persona".

Segue ancora la Fiorentina? Che idea si è fatto della squadra attuale?

"Sì, la seguo quando posso. È un gruppo che ha qualità e margini di miglioramento. In alcuni momenti è mancata continuità, ma credo che con equilibrio possa raggiungere i propri obiettivi".

Che messaggio si sente di mandare ai tifosi viola?

"Ai tifosi posso solo dire grazie. Mi hanno sostenuto anche nei periodi più difficili e questo non si dimentica. Firenze è una piazza esigente, ma quando sente impegno e dedizione sa dare tantissimo".

