Dragowski sr: “A Byalistok la partita dell’anno. Occhio a Imaz”

Dariusz Dragowski, padre dell'ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione spiegando cosa significhi la partita per lo Jagiellonia contro i viola. Il genitore dell'estremo difensore è una bandiera a Byalistok e visti i trascorsi in viola del figlio sarà quasi un derby: "Qui è la partita dell'anno - racconta - una vera festa. Si giocherà a -3° circa, non sarà un freddo così intenso".

Europa importante

Lo Jagiellonia è focalizzato al massimo sulla Conference: "Conta tanto, ogni squadra che partecipa vuole arrivare avanti. È una delle migliori squadre in Polonia, ha una rosa equilibrata e un tecnico bravo. E attenti a Imaz, la stella". E poi su Bartlomiej non ha dubbi: "Ha vissuto due anni belli in viola, forse non molto fortunati. Firenze è una città bellissima ed è un orgoglio che i miei nipoti siano nati li. Oggi è al Lodz e in un grande progetto".