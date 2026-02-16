La famiglia di Pin: “Oggi abbiamo salutato Celeste. Grazie per la vicinanza”

Si è svolta oggi, presso il Cimitero delle Porte Sante, la cerimonia di sepoltura di Celeste Pin , scomparso lo scorso 22 luglio. Un momento intimo e carico di emozione, arrivato dopo mesi di attesa e dolore per i suoi familiari. Al termine della funzione, la moglie Gloria e la figlia Melissa hanno diffuso un messaggio per ricordarlo:

Oggi, dopo quasi sette mesi, abbiamo finalmente dato sepoltura a Celeste. È stato un tempo lungo e doloroso, pieno di attese e di vuoti difficili da spiegare. Ma oggi abbiamo potuto salutarlo con amore, in modo semplice e dignitoso, come lui avrebbe voluto, Ora Celeste riposa al Cimitero delle Porte Sante di San Miniato al Monte, Firenze. Per chi desidera ricordarlo con una preghiera o un pensiero, potrà farlo lì, nel silenzio e nel rispetto. Noi lo affideremo ogni giorno al ricordo più bello: la sua bontà, il suo sorriso, la sua presenza nella nostra vita. Grazie a chi ci è stato vicino con discrezione, affetto e rispetto. Porteremo sempre Celeste nel cuore. Gloria e Melissa.