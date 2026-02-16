Rugani, arriva la presentazione: data e orario della conferenza stampa

Dopo essere arrivato come ultimo colpo del mercato di gennaio della Fiorentina, pronta anche la conferenza stampa di presentazione per Daniele Rugani. Di seguito il comunicato del club viola per permettere al suo nuovo difensore di farsi conoscere dal popolo fiorentino:
ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 17 febbraio, alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Daniele Rugani.
