Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Rugani, arriva la presentazione: data e orario della conferenza stampa

news viola

Rugani, arriva la presentazione: data e orario della conferenza stampa

Rugani
Arriva la conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore della Fiorentina, Daniele Rugani: la data e l'orario scelti
Redazione VN

Dopo essere arrivato come ultimo colpo del mercato di gennaio della Fiorentina, pronta anche la conferenza stampa di presentazione per Daniele Rugani. Di seguito il comunicato del club viola per permettere al suo nuovo difensore di farsi conoscere dal popolo fiorentino:

ACF Fiorentina comunica che domani, martedì 17 febbraio, alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Daniele Rugani.

Leggi anche
Mandragora ammonito nel finale: era diffidato, salterà il derby col Pisa
Nervi tesi a Como, Vanoli espulso al 70′ per proteste: la ricostruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA