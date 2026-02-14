Nervi tesi a Como, Vanoli espulso al 70′ per proteste: la ricostruzione

Ultimi venti minuti senza Paolo Vanoli in panchina a Como per la Fiorentina: in seguito ad un'azione estremamente concitata dei lariani, l'allenatore viola è stato espulso dall'arbitro Marchetti e ha dovuto lasciare le redini della squadra al suo vice Daniele Cavalletto, che sarà in prima linea anche nella prossima giornata, delicatissima, contro il Pisa.

Jesus Rodriguez ha reclamato un rigore su Harrison rimanendo a terra, quindi Dodò ha cercato di portar fuori la palla e ha subito fallo da Baturina, rotolando a sua volta sul prato del Sinigaglia. La tensione che ne è scaturita ha portato alla cacciata di Vanoli, evidentemente reo di aver pronunciato qualche parola di troppo.