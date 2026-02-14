Kean realizza il rigore, Butez “calcia” Fagioli: l’episodio sul 2-0 viola a Como

Appena dopo la trasformazione del rigore del 2-0 della Fiorentina sul Como da parte di Moise Kean, le telecamere hanno inquadrato Nicolò Fagioli dolorante in area di rigore. Il replay successivo ha mostrato cos'è successo, con il portiere francese Jean Butez che voleva calciare il pallone che era rimbalzato fuori dalla porta ma ha colpito con una pedata involontaria il centrocampista che stava andando a esultare col compagno.