Appena dopo la trasformazione del rigore del 2-0 della Fiorentina sul Como da parte di Moise Kean, le telecamere hanno inquadrato Nicolò Fagioli dolorante in area di rigore. Il replay successivo ha mostrato cos'è successo, con il portiere francese Jean Butez che voleva calciare il pallone che era rimbalzato fuori dalla porta ma ha colpito con una pedata involontaria il centrocampista che stava andando a esultare col compagno.
Kean realizza il rigore, Butez “calcia” Fagioli: l’episodio sul 2-0 viola a Como
L'arbitro ha dovuto raffreddare gli animi
La questione si è risolta pochi secondi dopo, con l'arbitro che ha avuto il suo bel da fare per riportare alla calma i giocatori in campo. La Fiorentina è tornata nella propria metà campo per difendere il doppio vantaggio.
