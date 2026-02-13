Viola News
Fiorentina, i convocati per il Como: Rugani out, la scelta su Gudmundsson

I convocati per la partita contro il Como
La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro il Como al Sinigallia. Niente da fare per Albert Gudmundsson che non riesce a recuperare dal problema alla caviglia. Non arriva la prima chiamata per Rugani che dovrà rimandare alla partita contro il Pisa. La lista:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KEAN Moise Bioty

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOLOMON Manor

