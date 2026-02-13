La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro il Como al Sinigallia. Niente da fare per Albert Gudmundsson che non riesce a recuperare dal problema alla caviglia. Non arriva la prima chiamata per Rugani che dovrà rimandare alla partita contro il Pisa. La lista:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, i convocati per il Como: Rugani out, la scelta su Gudmundsson
news viola
Fiorentina, i convocati per il Como: Rugani out, la scelta su Gudmundsson
I convocati per la partita contro il Como
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KEAN Moise Bioty
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOLOMON Manor
© RIPRODUZIONE RISERVATA