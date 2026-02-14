Mandragora ammonito nel finale: era diffidato, salterà il derby col Pisa

Doppio giallo pesantissimo nel finale di Como-Fiorentina: Morata e Mandragora si agganciano a metà campo e l'arbitro Marchetti li ammonisce entrambi. Lo scontro tra i due ha l'effetto positivo per la Fiorentina di portare all'espulsione dell'attaccante lariano, chiudendo di fatto la partita, ma Mandragora ha rimediato il quinto giallo del suo campionato e dunque è in arrivo la squalifica.