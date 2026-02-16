Dal VP: “Solomon ok. Ecco quando rivedremo Gudmundsson e Rugani”

Le ultime notizie dal VP, con la Fiorentina che esce da Como con molte certezze e qualche punto interrogativo in vista dei prossimi impegni. Solomon è tutto ok, nessun problema per l'esterno offensivo, ci sarà in Polonia. Situazione diversa per Albert Gudmundsson, che prosegue il lavoro a parte ma punta il rientro contro il Pisa: l’obiettivo è esserci, anche solo per uno spezzone, per tornare a incidere tra le linee.
La situazione al VP: Solomon ok, Gudmundsson lavora a parte ma punta il Pisa, mentre Daniele Rugani va verso la convocazione con i toscani
Buone notizie anche sul fronte difensivo, dove Daniele Rugani viaggia verso la convocazione proprio per la sfida con il Pisa. Il centrale sta accelerando nel percorso di recupero e potrebbe tornare ad allungare le rotazioni del reparto arretrato. Al Viola Park sarà soprattutto tempo di test e valutazioni, ma lo sguardo è già rivolto alla Polonia e al derby toscano
