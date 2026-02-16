Viola News
Dal VP: “Solomon ok. Ecco quando rivedremo Gudmundsson e Rugani”

La situazione al VP: Solomon ok, Gudmundsson lavora a parte ma punta il Pisa, mentre Daniele Rugani va verso la convocazione con i toscani
Giovanni Zecchi
Le ultime notizie dal VP, con la Fiorentina che esce da Como con molte certezze e qualche punto interrogativo in vista dei prossimi impegni. Solomon è tutto ok, nessun problema per l'esterno offensivo, ci sarà in Polonia. Situazione diversa per Albert Gudmundsson, che prosegue il lavoro a parte ma punta il rientro contro il Pisa: l’obiettivo è esserci, anche solo per uno spezzone, per tornare a incidere tra le linee.

Buone notizie anche sul fronte difensivo, dove Daniele Rugani viaggia verso la convocazione proprio per la sfida con il Pisa. Il centrale sta accelerando nel percorso di recupero e potrebbe tornare ad allungare le rotazioni del reparto arretrato. Al Viola Park sarà soprattutto tempo di test e valutazioni, ma lo sguardo è già rivolto alla Polonia e al derby toscano

