Luis Milla è una delle sorprese in questo Como. L'ex Getafe ha parlato a Dazn:

"Per noi è chiaro cosa significa questa stagione, alle difficoltà che porta giocare ogni 3 giorni. Abbiamo preparato la partita oggi, e credo che abbiamo una rosa completa, per gestire il doppio impegno. Oggi dobbiamo dimostrare di avere energie fresche, e saper affrontare una squadra come la Fiorentina"