Milla è una delle chiavi del Como di Fabregas. Lo spagnolo è ottimista sulle qualità della rosa dei Lariani

Redazione VN
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Luis Milla è una delle sorprese in questo Como. L'ex Getafe ha parlato a Dazn:

"Per noi è chiaro cosa significa questa stagione, alle difficoltà che porta giocare ogni 3 giorni. Abbiamo preparato la partita oggi, e credo che abbiamo una rosa completa, per gestire il doppio impegno. Oggi dobbiamo dimostrare di avere energie fresche, e saper affrontare una squadra come la Fiorentina"

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