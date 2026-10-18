Milla è una delle chiavi del Como di Fabregas. Lo spagnolo è ottimista sulle qualità della rosa dei Lariani
Luis Milla è una delle sorprese in questo Como. L'ex Getafe ha parlato a Dazn:
"Per noi è chiaro cosa significa questa stagione, alle difficoltà che porta giocare ogni 3 giorni. Abbiamo preparato la partita oggi, e credo che abbiamo una rosa completa, per gestire il doppio impegno. Oggi dobbiamo dimostrare di avere energie fresche, e saper affrontare una squadra come la Fiorentina"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
live
Fiorentina-Como LIVE dalle 15: tutto pronto al Franchi
Formazioni ufficiali
Formazioni ufficiali: sorpresa Goncalves, la scelta sulla fascia sinistra
Radio e tv
Dragusin: "Approcci sbagliati? Non ha senso cambiare la nostra mentalità"
Radio e tv
Vanoli: "Tra Pellegrino e Beto sempre scelta tattica. Cerchiamo equilibrio"
Radio e tv
Fiorentina-Como, ore 15.00: dove vederla in tv e streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti