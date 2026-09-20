Le parole dell'estremo difensore serbo del Napoli al termine della sfida delle 12:30, pareggiata 1-1
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Al termine della gara dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli, terminata sul risultato di 1-1, ai microfoni di Dazn si è espresso Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole:
Sull'occasione di Valdepenas:
È stato bravo Gilmour ha chiudere l'altro angolo, il resto è stato facile.
In cosa può migliorare la squadra:
Sicuramente questa è una domanda da fare al mister. Da quello che vedo io, qualche occasione deve crearla anche la Fiorentina: hanno giocatori forti ed è normale che riescano a costruire delle opportunità. Ora, però, ci tocca lavorare tanto.
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