Le parole dell'estremo difensore serbo del Napoli al termine della sfida delle 12:30, pareggiata 1-1

Redazione VN
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli

Al termine della gara dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli, terminata sul risultato di 1-1, ai microfoni di Dazn si è espresso Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole:

Sull'occasione di Valdepenas:

È stato bravo Gilmour ha chiudere l'altro angolo, il resto è stato facile.

In cosa può migliorare la squadra:

Sicuramente questa è una domanda da fare al mister. Da quello che vedo io, qualche occasione deve crearla anche la Fiorentina: hanno giocatori forti ed è normale che riescano a costruire delle opportunità. Ora, però, ci tocca lavorare tanto.
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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