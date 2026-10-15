Sarà una grande festa con grandi personaggi: Graziani, Marco Masini, Antognoni, Vallesi, Borja Valero, Prandelli, Riganò, Amoruso, Malusci, Flachi e altri protagonisti fiorentini. Radio Bruno festeggia i suoi primi 50 anni di storia con un pomeriggio speciale il prossimo 28 ottobre alla libreria Giunti-Odeon alle 18.30 insieme ai 48 anni del Pentasport, la più importante trasmissione radiofonica viola. Presenteranno David Guetta, Rocio Rodriguez e Gianfranco Monti con la possibilità di prenotazione al 347 5551285 e a tutti i partecipanti sarà offerto un gadget speciale di Radio Bruno realizzato per il mezzo secolo di vita dell'emittente leader degli ascolti in Toscana.