Mauro Meluso, ex direttore sportivo di Frosinone, Napoli e Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Fabio Paratici e non solo:

Mi piace molto la linea scelta dalla Fiorentina sul mercato, soprattutto per la decisione di puntare su diversi giocatori giovani. Rispetto alla scorsa estate, quando gli acquisti di grande richiamo avevano acceso l'entusiasmo prima che la stagione prendesse una direzione negativa, stavolta la rosa è stata ricostruita seguendo una filosofia diversa. Su Mastantuono ho qualche dubbio esclusivamente per la formula del prestito secco: è sicuramente un grande talento che arriva in Serie A, e questo rappresenta un valore per tutto il nostro calcio, ma il suo cartellino non appartiene alla Fiorentina. Il Como, per esempio, nell'operazione Nico Paz era riuscito a inserire un diritto di riscatto, poi esercitato. Evidentemente ci saranno state ragioni precise che hanno spinto la Fiorentina a sfruttare comunque questa opportunità. In passato operazioni senza alcun diritto sul giocatore venivano prese meno in considerazione, ma resta il fatto che alla società viola vadano fatti i complimenti per un mercato di livello davvero molto alto. Credo molto in Atta, arrivato dall'Udinese, una società che spesso lavora lontano dai riflettori ma riesce continuamente a individuare giocatori di valore. Tra gli elementi più interessanti inserisco anche Oulai, oltre al giovanissimo Valdepenas, un calciatore versatile che può essere utilizzato sia come difensore centrale sia come terzino. Voglio fare i complimenti a Paratici per quanto fatto sul mercato: la Fiorentina è riuscita a costruire una rosa davvero completa e ben organizzata