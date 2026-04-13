Le parole di Stefano Mattei a Radiosei sulla sfida tra Fiorentina e Lazio: "Gara inutile, la Lazio resterà nona"

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 16:09)

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei, ex volto Rai ha declassato la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio, spostando l'attenzione dalle questioni di campo a quelle politiche. Secondo Mattei, la sfida tra i ragazzi di Vanoli e quelli di Sarri manca di reali stimoli di classifica, almeno per quanto riguarda la sponda biancoceleste:

"Fiorentina-Lazio è una delle tante gare inutili di questo finale di stagione. Indipendentemente dal risultato, la Lazio sempre nona resterà. L’obiettivo è Bergamo, è questa la data cerchiata in rosso, la sfida che vale tutta la stagione". Un’analisi netta che riduce il valore del match di stasera a una mera formalità, per la Lazio, in attesa della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il bivio di Lotito: Firenze o la politica federale? — L'affondo di Mattei non si ferma però al rettangolo verde e punta direttamente alla presidenza laziale. Il giornalista solleva un dubbio provocatorio sull'ordine delle priorità di Claudio Lotito, impegnato nelle manovre per le prossime elezioni federali di giugno.

"Stamattina c'è la convocazione in Lega per decidere il prossimo presidente federale. Quasi tutti fanno il nome di Malagò, tranne Lotito," ha spiegato Mattei, lanciando poi la bordata finale: "Oggi il presidente della Lazio sarà più interessato a questa riunione o alla gara di Firenze?". Un quesito che dipinge un quadro di distacco dalla realtà sportiva a favore dei giochi di potere nelle stanze dei bottoni, proprio mentre le due squadre si affrontano in una sfida che, per la piazza fiorentina, non è banale.