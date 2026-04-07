Il politico e tifoso viola, Matteo Renzi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Renzi: “Gol di Fagioli un godimento. Stadio? Allontaniamo i Lotito dal calcio”
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Renzi: “Gol di Fagioli un godimento. Stadio? Allontaniamo i Lotito dal calcio”
Il politico e tifoso viola, Matteo Renzi, ha parlato della situazione della Fiorentina, della questione stadio e la battaglia sul calcio
Gran godimento il gol di Fagioli, soprattutto dopo quello che hanno fatto Lecce e Cremonese. Se riuscissimo a vincere anche con la Lazio si andrebbe in tasca anche a Lotito. Se riusciamo a fare punti nelle prossime tre partite siamo salvi. Poi, anche in Conference, ora dobbiamo andare a Londra, ma nel caso si passasse avremmo un cammino più semplice degli anni scorsi.
Sul tema stadio—
Joe Barone era contro l'emendamento Lotito. La Fiorentina era una delle poche contrarie, come il Como. Fare lo stadio con i soldi pubblici è stata una bischerata clamorosa. Per una società privata è fondamentale avere di proprietà lo stadio, il merchandising, il centro sportivo... Gli stadi son fondamentali, ma bisogna levare dal calcio i Lotito. Guardate cosa ha appena fatto l'Inter Miami. La politica deve fare un passo indietro dal punto di vista delle nomine.
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Sulle voci legate ad un nuovo compratore per la Fiorentina—
Son tutte voci. La famiglia Commisso ha detto che non vende e non venderà. Io mi ero permesso di dire di prendere uno che capisse di calcio e hanno preso Paratici. Aver messo la società un po' in ordine è stato un bene.
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