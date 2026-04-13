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Da Roma: “Ecco cosa risulta su Sarri e la sua permanenza alla Lazio”

Sarri
Cristiano Ditta, giornalista di "Lazio Radio Style", ha parlato della sfida di questa sera contro la Fiorentina e del futuro di Sarri
Redazione VN

Cristiano Ditta, giornalista di "Lazio Radio Style", è intervenuto su Radio Bruno durante "A Pranzo con il Pentasport":

Per la Lazio un campionato anonimo e difficile. C'è da dire che l'ordine tattico di Sarri hanno aiutato a limitare i danni, altrimenti sarebbe stato più complicato.

Il futuro di Sarri

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La piazza trova in lui un riferimento importante, ma questo non deve accentuare i toni. Maurizio è consapevole delle difficoltà di questo anno e di aver firmato un contratto di 3 anni. Rapporto forte con la società, ma serve allo stesso tempo una reazione forte da parte di Lotito per la prossima stagione.

Assenze vs Fiorentina

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Stasera non ci saranno Marusic e Maldini, con una Lazio che scenderà in campo rabberciata a causa degli infortunati.

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