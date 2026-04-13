Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, si è espresso sul futuro di Paolo Vanoli in diretta radio

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 14:37)

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, si è espresso sul futuro di Paolo Vanoli: "Su Vanoli il giudizio è chiaro: è arrivato il momento di cambiare, serve una nuova idea di calcio per il futuro", ha detto a Lady Radio.

La stagione viola —

La stagione della Fiorentina è stata un continuo saliscendi, come un ascensore senza sosta. Ora l’obiettivo è chiuderla il prima possibile raggiungendo la salvezza, per poi fare una valutazione netta e ripartire.

Fiorentina-Lazio —

Contro la Lazio è fondamentale almeno non perdere, perché altrimenti la sfida successiva contro il Lecce rischierebbe di diventare ancora più complicata e delicata.