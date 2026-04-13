Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, si è espresso sul futuro di Paolo Vanoli: "Su Vanoli il giudizio è chiaro: è arrivato il momento di cambiare, serve una nuova idea di calcio per il futuro", ha detto a Lady Radio.
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Galli netto su Vanoli: “Arrivato il momento di cambiare, serve qualcosa di nuovo”
Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, si è espresso sul futuro di Paolo Vanoli in diretta radio
La stagione viola—
La stagione della Fiorentina è stata un continuo saliscendi, come un ascensore senza sosta. Ora l’obiettivo è chiuderla il prima possibile raggiungendo la salvezza, per poi fare una valutazione netta e ripartire.
Fiorentina-Lazio—
Contro la Lazio è fondamentale almeno non perdere, perché altrimenti la sfida successiva contro il Lecce rischierebbe di diventare ancora più complicata e delicata.
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