Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Moise Kean e Roberto Piccoli:

Moise Kean ha un problema alla tibia che deve necessariamente sistemare. Gli credo, non penso affatto che non abbia voglia di scendere in campo: mi sembra un ragazzo serio. Per quanto riguarda Roberto Piccoli, presenta dei limiti tecnici abbastanza evidenti, anche se c’è la speranza che con il lavoro quotidiano possa migliorare. Quando però si investono cifre importanti, è inevitabile che aumentino anche i rischi. Se l’obiettivo è crescere davvero, non ci si può più accontentare di soluzioni a metà.