Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto a "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole in vista della sfida contro la Fiorentina, ma anche sul futuro di David De Gea: "Quest'anno non è stato semplice, ma l'anno scorso ha fatto bene. Squadre importanti hanno messo gli occhi su di lui", ha detto.
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Ballotta avverte la Fiorentina: “Dei top club hanno messo gli occhi su De Gea”
Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto a "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole su De Gea
Annata negativa per entrambe, ma quella della Fiorentina era inimmaginabile. Quella della Lazio, conoscendo la situazione iniziale, invece sì. La rosa? Non puoi cambiare 20 giocatori, anche se quest'anno è andato male praticamente tutto. De Gea è un giocatore da cui ripartire, Kean è un attaccante importante. Ma bisogna capire qual è il problema, se di spogliatoio o di caratteristiche. Non credo di qualità, bisogna conoscere anche le qualità umane. Martinelli? Essendo giovane deve giocare per mettersi in mostra.
Il futuro di Sarri—
Annata complicata, spesso ribadito da Sarri. Lui è stato un professionista serio, andando avanti nonostante tutto. Si può parlare solo bene e sarebbe un allenatore perfetto per la Fiorentina. Da capire quanto siano pesanti gli screzi con la dirigenza viola.
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