Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto a "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole in vista della sfida contro la Fiorentina, ma anche sul futuro di David De Gea: "Quest'anno non è stato semplice, ma l'anno scorso ha fatto bene. Squadre importanti hanno messo gli occhi su di lui", ha detto.