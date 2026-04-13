Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato del momento della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. "Sarri? Avrebbe una caratteristica fondamentale per allenare a Firenze, cioè quella di innescare un sogno. Ho il timore però, che il rapporto tra Sarri e l'attuale dirigenza viola non siano amichevoli", le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Kean venga in panchina anche se infortunato. Sarri? Ho un timore”
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Cecchi: “Kean venga in panchina anche se infortunato. Sarri? Ho un timore”
Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, si è espresso sul momento della Fiorentina, attesa dall'importante sfida di campionato contro la Lazio
Kean—
Kean, sei infortunato? Vai in panchina a vederla e ad aiutare la squadra. Vanoli dice che noi non si vale la 14° della Premier? Ok, ma non ci spegnere i sogni! Il Crystal Palace non è imbattibile".
Mercato—
Stavo pensando al mercato. Io ripartirei solo da Fagioli, per il resto sono pronto a cedere tutti. Nessuno mi convince. Io mi sono innamorato della Fiorentina perché era la squadra che lotta contro il più forte, che gode per vincere contro il potente. Ecco, questa voglia non la vedo più. Giovedì, contro il Crystal Palace non ho visto quella voglia di lottare.
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