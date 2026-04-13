Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato del momento della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. "Sarri? Avrebbe una caratteristica fondamentale per allenare a Firenze, cioè quella di innescare un sogno. Ho il timore però, che il rapporto tra Sarri e l'attuale dirigenza viola non siano amichevoli", le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno.