"C'è la volontà di provare a prendere Thorstvedt, che Grosso conosce bene"
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Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato della nuova Fiorentina e delle ambizioni viola in vista dell'inizio della stagione.
C'è grande curiosità attorno alla Fiorentina, che è una squadra ambiziosa. Sulla carta Paratici ha lavorato molto bene e il mercato non è ancora concluso. Sono arrivati calciatori di qualità e tecnici, con una rosa profondamente cambiata rispetto alla passata stagione. L'obiettivo è avere una squadra competitiva e con tanta qualità. Le aspettative e l'entusiasmo sono alti, anche se i tifosi preferiscono non esporsi troppo dopo la delusione dello scorso annoLa sensazione è che sia stato fatto un buon lavoro in tutti i reparti. Il mercato non è finito: c'è la volontà di provare a prendere Thorstvedt, che Grosso conosce bene, e se dovesse arrivare anche Pellegrino la squadra avrebbe ancora più possibilità. La Fiorentina ha un solo obiettivo e credo possa essere la sorpresa della stagione. Ci sono formazioni più forti, ma saranno impegnate nelle coppe e, partendo bene, i viola possono approfittarne. La Roma all'esordio sarà subito un grande spettacolo. Grosso è ambizioso e Paratici ha lavorato bene: se riusciranno anche a trattenere Kean e l'attaccante tornerà sui livelli di due anni fa, la Fiorentina potrà andare a Roma e giocarsela
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