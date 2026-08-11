Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato della nuova Fiorentina e delle ambizioni viola in vista dell'inizio della stagione.

C'è grande curiosità attorno alla Fiorentina, che è una squadra ambiziosa. Sulla carta Paratici ha lavorato molto bene e il mercato non è ancora concluso. Sono arrivati calciatori di qualità e tecnici, con una rosa profondamente cambiata rispetto alla passata stagione. L'obiettivo è avere una squadra competitiva e con tanta qualità. Le aspettative e l'entusiasmo sono alti, anche se i tifosi preferiscono non esporsi troppo dopo la delusione dello scorso anno