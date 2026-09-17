VIDEO - Il portiere esce e si dimentica di rientrare: il gol è virale

Marco Masini è stato ospite al vodcast di Adnkronos, parlando della sua carriera ma soprattutto della sua amata Fiorentina:

Tifare purtroppo per la Fiorentina, è una sofferenza continua. Però è un’imperfezione perfetta. Perché è proprio la chiara forma d’amore che non si può cambiare.

Una passione che lo accompagna ovunque, persino sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il cantante era stato recentemente ospite al Lido per ricevere il Premio alla Carriera Nuovo Imaie, ma la sua mancata presenza sul tappeto rosso aveva fatto discutere sui social. Dietro quella scelta, però, non c’era nessuna polemica. Il motivo era decisamente più “viola”: stava per cominciare Venezia-Fiorentina.

Stava per iniziare Venezia-Fiorentina. Avevo adocchiato un bar di fronte dove c’era la possibilità di vedere Dazn. Allora ho detto: andiamo a prendere un caffè. Io non sapevo neanche chi ci fosse sul palco.

E poi, su paolo Vanoli

Sono molto felice, come ero dispiaciuto quando è andato via, e sono contentissimo sia tornato perché ha quella giusta garra e quel modo di fare che secondo me in questo momento è importante per un gruppo di giovani, molto giovani.

Per Masini, dunque, la Fiorentina continua a essere molto più di una semplice passione calcistica. È un amore fatto anche di sofferenza, impossibile da mettere da parte persino davanti alle luci di Venezia: un’"imperfezione perfetta" che il cantautore fiorentino non cambierebbe per nulla al mondo.