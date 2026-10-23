Marco Masini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare il momento difficile della Fiorentina, a due giorni dalla sfida contro l’Inter. Secondo il cantante, la squadra ha bisogno di tempo per trovare la giusta intesa, ma il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un passaggio importante per completare la rosa.

Squadra nuova, serve tempo

“L’Inter parte sicuramente avvantaggiata. Sono convinto che a gennaio la squadra verrà rinforzata, perché Paratici ha fatto la rivoluzione che tutti noi tifosi della Fiorentina speravamo. Credo che questa sia una squadra talmente nuova da aver ancora bisogno di essere rodata. Conoscersi meglio, passare momenti insieme e anche litigare un po’ sono aspetti fondamentali per una squadra, proprio come accade in una band.

Serve quindi ancora un periodo di rodaggio. Tuttavia, vedendo la qualità dei singoli, secondo me a gennaio la rosa potrebbe essere completata. Bisogna poi vedere come si muoverà la concorrenza: l’anno scorso le dirette avversarie per la salvezza sono crollate, ma quest’anno non è detto che succeda lo stesso”.

A gennaio c'è bisogno di esperienza

“Per capire quali siano le soluzioni migliori per la squadra bisognerebbe vedere i giocatori tutti i giorni, e questo privilegio ce l’ha soltanto Vanoli. A fare la differenza sono l’atteggiamento, la grinta, la voglia di vincere e la capacità di gestire con calma la partita e le sue diverse fasi. Non c’è soltanto il modulo. Secondo me, a gennaio arriveranno rinforzi d’esperienza a centrocampo, perché è proprio questo l’aspetto che manca maggiormente. A giugno, invece, ci sarà una selezione dei giocatori che non si saranno rivelati acquisti azzeccati”.