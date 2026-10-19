L'analisi di Andrea Marinozzi sulle prestazioni in calo di David De Gea

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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Il telecronista di Dazn, Andrea Marinozzi, ha commentato la prestazione di David De Gea contro il Como. Questo il suo pensiero, in un momento in cui il capitano della Fiorentina sembra non vivere un periodo di grandissima forma, visti i diversi errori commessi nelle ultime partite:

De Gea è un problema da tempo: sul gol di Liberali è lì che saltella prima di impostare il tuffo, sul secondo non riesce a reagire, il terzo è una papera.
De Gea e Fagioli

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