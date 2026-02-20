Mareggini: “Con il Pisa non una partita scontata. Cosa mi è piaciuto di Lezzerini”

Viola News
Il commento dell'ex portiere viola, Gianmatteo Mareggini, dopo la vittoria contro lo Jagiellonia
L'ex portiere viola, Gianmatteo Mareggini, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la vittoria della Fiorentina in terra polacca:

Sono contento perché ho visto una bella Fiorentina. Bisogna supportare questi ragazzi, sono sulla giusta strada. E' giusto non esaltarsi troppo per la vittoria, ma i ragazzi vanno premiati: su una tv locale ho visto dei voti post partita ingenerosi, con tante, troppe insufficienze. Ho sentito un Marianella al commento con grandi elogi invece, cose che fanno bene alla squadra e all’ambiente.

Lezzerini l'ho visto concentrato e mi è piaciuto come ha comandato la difesa. Uno come lui che ha vinto il campionato di B con il Venezia, ha giocato bene a Brescia, è nel pieno della sua carriera. È messo bene anche fisicamente. Non l’ho visto titubante e mi ha sempre dato un senso di sicurezza, poi è un uomo spogliatoio. Martinelli? Mi dispiace per l'infortunio, stava facendo belle prestazioni. Ma ha perso metà anno, doveva andare in prestito ad inizio stagione. Quest'anno doveva giocare di più.

Sono fiducioso, ma teniamoci all'erta: il Pisa contro l'Inter e il Milan ha giocato una buona partita e ha avuto molte occasioni. Non sarà una partita scontata: sarà molto più difficile di quella di Como. Non dobbiamo scendere in campo e aggredirli subito, vanno aspettati.

