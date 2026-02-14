Martinelli, che impatto alla Samp: con il Padova un altro clean sheet

Viola News
Tommaso Martinelli decisivo con la Sampdoria: terzo clean sheet contro il Padova dopo Catanzaro e Spezia.
Impatto da veterano per Tommaso Martinelli. Il portiere classe 2006, arrivato in prestito dalla Fiorentina fino al termine della stagione, si sta prendendo la scena con la maglia della Sampdoria in Serie B.

Contro il Padova è arrivato un altro clean sheet, nell'1-0 interno, il terzo dopo quelli contro Catanzaro e Spezia. Con lui tra i pali, la Samp non ha ancora conosciuto la sconfitta, cinque partite senza ko per i blucerchiati: solidità, personalità e sicurezza per un talento che continua a crescere partita dopo partita.

