Martinelli, che impatto alla Samp: con il Padova un altro clean sheet

Contro il Padova è arrivato un altro clean sheet, nell'1-0 interno, il terzo dopo quelli contro Catanzaro e Spezia. Con lui tra i pali, la Samp non ha ancora conosciuto la sconfitta, cinque partite senza ko per i blucerchiati: solidità, personalità e sicurezza per un talento che continua a crescere partita dopo partita.