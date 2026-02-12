Valentini: “Sogno la Selección. Mai rifiutato di rinnovare col Boca”

Il difensore argentino Nicolas Valentini, di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito all’Hellas Verona, ha rilasciato una lunga intervista allo youtuber Ezzequiel, affrontando diversi temi legati alla sua carriera e al suo passato.
Nicolas Valentini parla del suo sogno di vestire l’Argentina, chiarisce l’addio al Boca
Valentini ha parlato innanzitutto del suo obiettivo di vestire la maglia della nazionale argentina: "Il mio prossimo traguardo? Avere un’opportunità con la Selección. Quando sono stato convocato non sono rimasto sorpreso, era un mio sogno e lo è ancora. Ogni chiamata può essere l’ultima, e credo di averla meritata dopo il preolimpico in Venezuela e la qualificazione alle Olimpiadi".
Sull’addio al Boca Juniors—
Non è vero che ho rifiutato il rinnovo con il Boca Juniors. Sono sempre stato disposto a rinnovare, ho offerto molte alternative. È vero che mi pagavano uno stipendio di 300.000 pesos al mese, ma dall’altra parte non avevano la stessa intenzione, altrimenti avrei firmato. Il Boca mi ha dato tutto, era casa mia, sono stato lì per dieci anni e gli sarò sempre grato, ma a volte non dipende solo dal rinnovo. Tornare in futuro? Il mio sogno è vincere la Libertadores con il Boca. Non credo che i tifosi siano tanto arrabbiati con me. Mi piacerebbe avere una seconda tappa al Boca.
I suoi centrali preferiti e la possibilità della Nazionale italiana—
I centrali che ammiro di più sono Romero, Sergio Ramos e Heinze. Se accetterei mai una chiamata dall'Italia? No, io sono argentino.
