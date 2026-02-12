Valentini: “Sogno la Selección. Mai rifiutato di rinnovare col Boca”

Il difensore argentino Nicolas Valentini , di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito all’Hellas Verona, ha rilasciato una lunga intervista allo youtuber Ezzequiel , affrontando diversi temi legati alla sua carriera e al suo passato.

Valentini ha parlato innanzitutto del suo obiettivo di vestire la maglia della nazionale argentina: "Il mio prossimo traguardo? Avere un’opportunità con la Selección. Quando sono stato convocato non sono rimasto sorpreso, era un mio sogno e lo è ancora. Ogni chiamata può essere l’ultima, e credo di averla meritata dopo il preolimpico in Venezuela e la qualificazione alle Olimpiadi".