TS: “Doppio ko per la Sampdoria: Pierini e Martinelli costretti allo stop”

Brutte notizie in casa Sampdoria. Due giocatori sono costretti a fermarsi per infortunio. Il primo è Pierini alle prese con una lesione di secondo grado all'adduttore sinistro che lo terrà fuori un mese e mezzo.
Tommaso Martinelli dovrà stare fermo due settimane
L'altro è Tommaso Martinelli, arrivato a gennaio dalla Fiorentina. Dopo un inizio di fuoco con diversi clean sheet portati a casa, Martinelli è costretto a fermarsi a causa di una lesione di primo grado al retto femorale. Il portiere dovrà dunque fermarsi per almeno due settimane saltando così le gare contro Mantova e Bari. Lo riporta Tuttosport.
