Trasferte vietate in Italia ai tifosi viola: oggi (forse) l’esito del ricorso

La Nazione si concentra sui tifosi della Fiorentina (saranno in circa 350 in Polonia per la gara di Conference League) che, insieme a quelli di Roma e Napoli, aspettano di capire quali saranno le loro sorti per quel che riguarda le trasferte in Italia, vietate dal Viminale fino al termine della stagione. Ieri la camera di consiglio del Tar del Lazio si è riunita per decidere sul ricorso presentato dai tifosi viola, giallorossi e azzurri. Il responso era atteso per la serata, ma con ogni probabilità arriverà soltanto stamani. Impossibile sbilanciarsi sull'esito, l'auspicio dei ricorrenti è che venga ristabilito il principio di proporzionalità e riaffermato un caposaldo dello stato di diritto: colpire i responsabili (probabili daspo per chi è stato individuato), non sacrificare i diritti degli innocenti.