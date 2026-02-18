Repubblica: “I tifosi non temono il freddo. In 350 in Polonia”

Alla vigilia della sfida contro lo Jagiellonia, la Fiorentina scende in campo alle ore 10:00 per la consueta rifinitura. Nel pomeriggio invece partirà per la Polonia con un volo diretto per Varsavia e uno spostamento poi in pullman a Bialystok, dove alle 19.30, dallo stadio Miejski parleranno Vanoli e un calciatore.

Non tutti però saranno a seguito della squadra. Oltre a Brescianini e Rugani, fuori dalla lista Uefa, anche Albert Gudmundsson dovrebbe restare a Firenze per recuperare al meglio dall'infortunio in vista della sfida contro il Pisa. Ci saranno diversi tifosi invece che seguiranno la Fiorentina almeno in Europa, dopo il divieto di trasferte per il campionato: sono attesi 350 supporter viola. Lo scrive La Repubblica.