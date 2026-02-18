Alla vigilia della sfida contro lo Jagiellonia, la Fiorentina scende in campo alle ore 10:00 per la consueta rifinitura. Nel pomeriggio invece partirà per la Polonia con un volo diretto per Varsavia e uno spostamento poi in pullman a Bialystok, dove alle 19.30, dallo stadio Miejski parleranno Vanoli e un calciatore.
Repubblica: “I tifosi non temono il freddo. In 350 in Polonia”
Non tutti però saranno a seguito della squadra. Oltre a Brescianini e Rugani, fuori dalla lista Uefa, anche Albert Gudmundsson dovrebbe restare a Firenze per recuperare al meglio dall'infortunio in vista della sfida contro il Pisa. Ci saranno diversi tifosi invece che seguiranno la Fiorentina almeno in Europa, dopo il divieto di trasferte per il campionato: sono attesi 350 supporter viola. Lo scrive La Repubblica.
Cifra confermata anche da La Nazione che sottolinea le difficoltà logistiche della trasferta visto che l'unico aeroporto disponibile è quello di Varsavia, distante però duecento chilometri di treno da Bialystok. C'è chi è partito in van con gli amici per una trasferta a tappe. Settore ospiti che poteva contenere circa 900 spettatori, ma il contingente viola tutto sommato non è per niente male considerando logistica e clima.
