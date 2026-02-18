Franchi: previsto nuovo incontro tra Funaro e Ferrari. Mancano 60 milioni

L’obiettivo è trovare presto la quadra per un supporto economico da parte della Fiorentina

Redazione VN 18 febbraio - 08:00

Il Corriere Fiorentino si concentra sui lavori allo stadio Artemio Franchi, a proposito del quale ieri vi è stato un sopralluogo a cui hanno preso parte anche UEFA e FIGC. L’area esterna di cantiere in queste settimane - si legge sul quotidiano - si è via via riempita degli elementi prefabbricati che andranno a comporre la struttura che sorreggerà i gradoni della nuova curva Fiesole e ieri fervevano i preparativi per consentire, oggi, il montaggio della prima trave in acciaio. Si tratta di un prefabbricato a forma di triangolo scaleno, sormontato da dei «denti» dove poggeranno i gradoni della nuova Fiesole (già completati in stabilimento al 60%). Per «varare» queste travi verrà impiegata una enorme autogru con un ampio «sbraccio», che potrà spostarsi all’esterno dello stadio e via via posizionare i prefabbricati.

Sul cantiere "a oggi siamo nei tempi ma continueremo a monitorare per vedere anche di accelerare", ha detto ieri la sindaca Funaro, ricordando che, come ha spiegato lunedì in Consiglio comunale l’assessora allo sport Perini, "su alcune lavorazioni siamo in anticipo rispetto al cronoprogramma".

Le risorse per finire tutta la ristrutturazione sono insufficienti, ma nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la sindaca e il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari: l’obiettivo è trovare presto la quadra per un supporto economico da parte del club viola. All’appello mancherebbero circa 60 milioni di euro, in ballo c’è anche la maxi convenzione. E per far chiarezza sui finanziamenti, ieri, Paolo Bambagioni (Lista Schmidt) ha chiesto "un Consiglio comunale straordinario sullo stadio Franchi", formalizzando la domanda con una lettera alla sindaca e, in copia, al presidente del Collegio dei revisori Andrea Bonechi.