Franchi-Euro 2032, oggi sopralluogo di UEFA e FIGC: la scadenza della candidatura

Redazione VN 17 febbraio - 17:59

Prosegue il percorso di candidatura dello stadio Artemio Franchi di Firenze per ospitare le partite di Euro 2032. Questo pomeriggio, martedì 17 febbraio, le delegazioni di UEFA e FIGC hanno visitato l’impianto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

All’incontro hanno preso parte le istituzioni locali, con la sindaca Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini e la direttrice generale di Palazzo Vecchio Lucia Bartoli, insieme al direttore dei Servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni. Presenti anche rappresentanti di ACF Fiorentina e i progettisti di Arup, incaricati della ristrutturazione dello stadio.

Per la UEFA erano presenti Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, Michele Uva, Executive Director e delegato ufficiale per Euro 2032, e Andreas Mex Schaer, direttore delle operazioni per le nazionali. La delegazione FIGC ha visto la partecipazione di Antonio Talarico, responsabile eventi internazionali, Giovanni Spitaleri, responsabile innovazione, e Matteo Galdelli, per gli eventi internazionali.

Il sopralluogo ha incluso sia le aree del cantiere che gli spazi limitrofi allo stadio, con il confronto sulle tempistiche e sulle specifiche tecniche necessarie per la candidatura. L’incontro segue quello di novembre a Nyon e fa parte di un dialogo continuo tra le parti, in vista della presentazione ufficiale della candidatura di Firenze, che dovrà avvenire entro fine luglio 2026.

Il Comune ha espresso un ringraziamento a UEFA e FIGC per la disponibilità e la collaborazione, sottolineando l’importanza strategica dell’impianto per la città e per il calcio italiano.

