Novità rilevante per i club di Serie A destinati alla retrocessione. Nel corso dell’assemblea andata in scena a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha annunciato una modifica allo statuto che riguarda l’utilizzo del cosiddetto “paracadute”, il contributo economico previsto per le società che scendono in Serie B.
Paracadute Serie A, cambia il regolamento per i fondi: ecco la novità
La principale innovazione riguarda la possibilità di impiegare le somme già a partire dall’estate, anche ai fini del rispetto dell’indice di liquidità, parametro necessario per l’iscrizione al campionato cadetto. Finora, per questioni tecniche, quei fondi non potevano essere conteggiati in questa fase: un limite che ora è stato superato con l’aggiornamento normativo.
Il plafond complessivo resta fissato a 60 milioni di euro, da ripartire tra le tre squadre retrocesse secondo criteri legati alla permanenza nella massima serie. La quota più bassa, pari a 10 milioni, spetta alle neopromosse che dopo una sola stagione in A tornano immediatamente in B. Salgono a 15 i milioni destinati ai club che hanno disputato due campionati di Serie A negli ultimi tre anni, anche non consecutivi.
L’importo massimo, 25 milioni di euro, è invece previsto per le società che possono contare su tre stagioni nella massima serie negli ultimi quattro anni. Qualora la somma complessiva dovesse superare il tetto dei 60 milioni – ad esempio in caso di combinazioni particolarmente onerose – le cifre verrebbero ridimensionate in maniera proporzionale, così da rientrare nel limite stabilito. Una misura che punta a garantire maggiore stabilità finanziaria alle retrocesse e a facilitare il passaggio alla Serie B, in un contesto economico sempre più stringente per i club professionistici.
