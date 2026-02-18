Gazzetta su Rugani: “Pronto per il Pisa. Il suo rapporto con due viola”

Daniele Rugani, ieri presentato in conferenza stampa, punta la sfida di lunedì contro il Pisa nella quale sarà convocato per la prima volta con il numero 3 di maglia. La scelta di tenerlo fuori dalla lista Uefa è stata una scelta condivisa tra calciatore e società: "Abbiamo deciso di approfittare di ogni minuto possibile per lavorare e mettere benzina. Ci sono tanti ragazzi che daranno il massimo in Conference, una competizione importante per noi".